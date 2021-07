Der Trucker Ralf Kalabis-Schick will helfen – 52 Lastwagen sollen Hilfsgüter in die schwer betroffenen Gebiete bringen. Sachspenden werden am Freitag, 23. Juli, ab 18:00 Uhr, gerne noch auf dem Messeplatz in Marburg entgegengenommen. Ratgeber-Reporter Jens Pflüger erfährt, welche Sachen genau man dort abgeben kann, welche besonders benötigt werden und wie die Übergabe der Spenden abläuft.