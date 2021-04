In Melsungen in Nordhessen steigen der VR-Bank buchstäblich die Bienen aufs Dach. Und das ist auch so gewollt. Im Rahmen eines Nachhaltigkeits-Projekts hat ein Imker aus Syrien dort insgesamt sieben seiner Bienenvölker ein neues Zuhause gegeben. Wie es sich dort oben imkern lässt, wann es den ersten Honig gibt und was die Bankangestellten dazu sagen, erfährt Ratgeber-Reporter Jens Kölker.