365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag: Pflegekräfte sind immer für ihre Patient*innen da. Pflegekräfte in ganz Deutschland möchten am Tag der Pflege daran erinnern und für bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Die Corona-Pandemie hat den Menschen vor Augen geführt, wie wichtig die Pflegekräfte für eine funktionierende Gesellschaft sind. Doch „Balkon-Applaus“ allein reicht nicht.