Autos aus den Jahren vor 1991 gelten offiziell als Oldtimer. Doch ist ein Golf III wirklich ein Kulturgut, das in ein paar Jahren viel Geld wert ist? Oder doch nur eine "Dreckschleuder", die in Zeiten von grünen Umweltplaketten und Co. eigentlich gar nicht mehr auf der Straße fahren sollte?