Regen, Trockenheit, Regen, Trockenheit – das Wetter macht, was es will. Hat das auch Auswirkungen auf die Fischzucht? Oder auf Wachstum und Frische? Ratgeber-Reporterin Kate Menzyk trifft Michael Herzberger, dessen Familie seit 1894 Forellen in Oberursel züchtet. Und erfährt, ob zumindest die Forellen sich über den verregneten Sommer freuen, welche Bedingungen die besten zur Zucht sind und wie der beliebte Fisch am besten schmeckt.