Bananenschalen, altes Brot, Essensreste, täglich fallen große Mengen an Bio-Abfall an. Kompostsysteme wie "Wurmkisten" oder "Bokashi-Eimer", versprechen den Biomüll ohne Geruchsbelästigung in verwertbaren Dünger umzuwandeln. Wir haben die beiden Systeme mehrere Wochen lang ausprobiert und in einem Gebrauchstest verglichen.