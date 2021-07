Haustiere sind seit Corona beliebter denn je. Doch machen sich wirklich alle zukünftigen Haustierbesitzer*innen bewusst, was diese eigentlich auf Lebenszeit kosten? Haustiere brauchen viel Zeit und Liebe, zugleich sind sie teuer. Kosten für Grundausstattung, Nahrung, Tierarztkosten, Steuern und Versicherungen fallen an. Und das läppert sich. Viele Halter*innen unterschätzen den finanziellen Aufwand und so landen viele Tiere im Tierheim.