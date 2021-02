Trotz Versicherungspflicht sind in Deutschland noch immer Menschen nicht krankenversichert. Hinzu kommt, dass durch die Corona-Krise und die wirtschaftlichen Folgen viele Probleme bekommen, die Beiträge für ihre Versicherungen zu zahlen. Wir haben Tipps, was Sie in solchen Notlagen tun und wie Sie diese schweren Zeiten am besten überbrücken können.