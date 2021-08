Kranke Pflanzen: Was tun gegen Mehltau und Braunfäule?

Das wechselhafte Wetter in diesem Jahr macht Pflanzen auf dem Balkon oder im Garten Probleme: Kürbis, Zucchini und Co. zeigen Anzeichen von Mehltau, die Tomaten kämpfen mit Braunfäule und Rosen zeigen Rostflecken. Was wir dagegen tun können, erfährt Ratgeber-Reporterin Kate Menzyk im Frankfurter Kleingärtnerverein Buchhang.