Bunte Häuser, schrille Typen auf der einen Seite, Ruhe, Beschaulichkeit und eine absolut tolle Natur auf der anderen Seite. Die Inseln rund um Fort Myers sind unglaublich vielfältig. Auf Pine Island liegt die Künstlerkolonie Matlacha, auf der Leoma Lovegrove arbeitet. Die bekannte Malerin lebt seit 20 Jahren in Florida, ihre Bilder hängen überall auf der Welt, auch im Weißen Haus in Washington. Von Pine Island führt eine Brücke direkt nach Sanibel. Die Insel ist bekannt für Ihre Vielfalt an Muscheln und widmet ihnen sogar ein eigenes Museum.