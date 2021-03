Bei Aldi lagen die Corona-Schnelltests für Laien kurz in den Regalen, ehe sie ausverkauft waren. Lidl und dm bieten sie online an, aber auch da sind die Tests immer wieder vergriffen. Und auch andere Drogerie- und Supermarktketten wollen Laientests in den nächsten Tagen im Angebot haben. Unsere Reporterin Anne Chebu versucht in Frankfurt einen dieser Tests aufzutreiben.