Mit fast 700 Metern Länge ist die „Lincoln Wall“ an der B3 in Darmstadt die größte legale Graffiti-Wand in Hessen. Streetart-Künstler*innen aus der ganzen Welt kommen hierher, um zu sprayen. Ratgeber-Reporter Kai Fischer ist dort und erfährt, wie lange die Kunstwerke aus bunten Farben und Formen jeweils zu sehen sind. Darf hier jeder sprayen? Außerdem gibt es einen Anfänger-Tipp vom Profi.