Marienbad gehört zu den ältesten und berühmtesten tschechischen Kurorten. Dichter, Fürsten und jede Menge Prominenz gaben sich in den besten Zeiten des schönen Ortes die Klinken in die Hand. Und man kann bis heute in Marienbad entspannen und fürstlich kuren. Das Flair einer historischen Kurstadt bekommen Gäste gratis dazu.