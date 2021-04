Über 3000 verschiedene Brotspezialitäten sind im Deutschen Brotregister verzeichnet und werden täglich in Deutschland gebacken. Egal welche Variante es auch ist: Mehl, Wasser und Salz gehören in jede Sorte. Was ein gutes Brot ausmacht, das lässt sich Jens Pflüger bei den Broterben in Flörsheim erklären.