Im Cafe "Camino" in Frankfurt zeigen uns Arianna Piña Lozano und Karin Priesemuth, was die mexikanische Backkunst zu bieten hat. Maiskuchen ist in Mexiko ein echter Klassiker. Dabei denkt man bei Mais zuerst an Salziges, aber Pan de Elote ist super schnell und super einfach gemacht und lecker süß. Außerdem backen sie Pan de Muerto, das köstliche klassische, mexikanische Totenbrot.



Rezepte:

Maiskuchen "Pan de Elote"

Totenbrot - Pan del Muerto