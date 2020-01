Mal wieder so gar keine Idee, was Sie heute kochen sollen? Fragen Sie doch einfach uns! Mit unserem "Die Ratgeber"-QR-Code holen Sie sich in Sekundenschnelle die besten Ideen – nur kochen müssen Sie noch selbst.

Mit Hilfe eines QR-Codes, den wir in der Sendung einblenden, können Sie sich ganz einfach Rezepte auf Ihrem Handy anzeigen lassen. Wir erklären Ihnen in ein paar Schritten, wie einfach dies geht.

QR-Code – Was ist das?

Ein QR-Code ist ein zweidimensionaler Code, mit dessen Hilfe man Webseiten einfach verlinken kann.

Wie funktioniert der QR-Code auf dem Handy?

1. Sie benötigen ein Smartphone.

2. Sie benötigen auf Ihrem Handy eine Barcode-Scanner-App, die auch QR-Codes decodieren kann. Diese Apps kann man sich meist kostenfrei aus dem Internet, dem App-Store oder dem Play-Store herunterladen.

3. Wenn der Code bei uns in der Sendung erscheint, öffnen Sie die Barcode-App und scannen den Code ein. Einige Sekunden später erscheint die Datei mit unseren Rezepten auf Ihrem Handy.

Probieren Sie es gleich mal aus!