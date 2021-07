Akrobatik an der Stange ist nicht nur etwas für Frauen. Inzwischen hat sich der Pole-Sport zu einem internationalen Fitness-Trend entwickelt und auch immer mehr Männer finden Gefallen an dem intensiven Ganzkörpertraining. Das ist doch auch was für Ratgeber-Reporter Jens Pflüger. Er probiert es im Pole Studio in Gießen gleich mal aus und trifft dort Simon. Er ist vierfacher deutscher Meister im Pole-Dance und zeigt, wie es richtig geht.