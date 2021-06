Eigentlich wollen Silke Schranz und Christian Wüstenberg nur einen Fernwanderweg ganz im Süden Portugals laufen. Aber das tägliche Wandern an der Küste macht die beiden so glücklich, dass sie nicht aufhören können. Ihr Ziel ist die Stadt Porto ganz im Norden. Bei so vielen gewanderten Kilometern sind auch mal unliebsame tierische Begegnungen und dicke Regenschauer drin. Heute startet die Wanderung in Nazaré, dem berühmtesten Fischerort an der portugiesischen Küste. Es geht weiter über Figueira da Foz bis an die Mündung des Douro, kurz vor Porto.