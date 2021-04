Rauf auf‘s Wakeboard – Wakeboard-Anlage in Raunheim geöffnet

Das Wasser ist gerade mal zehn Grad kalt, aber echte Wakeboarder*innen gehen trotzdem ins Wasser. In der Wakeboard-Anlage von Clint Liddy am Waldsee in Raunheim geht das jetzt schon. Dort wurde die Wakeboard-Saison bereits eröffnet – natürlich unter Corona-Auflagen.