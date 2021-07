Alles sah nach einem ungetrübten Reisesommer aus. Bis die Deltavariante kam und die Corona-Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern wieder Fahrt aufnahmen. Jetzt ist die Verunsicherung groß. Doch Reiserücktrittsversicherungen bieten mittlerweile Zusatzpakete an, die das Reisen in der Pandemie finanziell absichern sollen. Dabei gilt es jedoch so einiges zu beachten. Das Verbraucherportal Finanztip gibt wertvolle Hinweise für den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. Infos unter: www.finanztip.de/reiseversicherungen/reiseruecktrittsversicherung