In Hessens Wäldern sind immer mehr junge Leute mit E-Mountainbikes unterwegs. Auf einem Hügel angekommen, brettern sie durchs Gelände wieder bergab. Das sorgt für Ärger, besonders bei Naturschützer*innen. Aber auch Spaziergänger*innen können Schaden anrichten. Was darf man im Wald und was sollte man lassen?