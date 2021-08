Was gibt es Schöneres, als in der unberührten Natur zu sein? Aber könnten Sie dort auch überleben? Die meisten scheitern wahrscheinlich schon beim Feuermachen. Wie das geht und was sonst noch wichtig für das Überleben in der Wildnis ist, lernt Ratgeber-Reporter Jens Kölker bei Wildnis-Trainer Marco Plaß im Westerwald.