Ein Hauch von Schweden liegt in der Luft. Im Restaurant "Svea" in Frankfurt bringt Lasse Johansson sein Schweden nach Hessen. Er zeigt uns Lussebullar auch Lussekatte genannt. Das traditionelle Hefegebäck mit Rosinen und Safran gehört eigentlich zum Luciafest der nordischen Länder am 13. Dezember, aber weil es so lecker ist, passt es immer zu einer gemütlichen Tasse Kaffee. Wie auch der Klassiker aus Schweden: die Zimtschnecken. Und während Lasse aus seiner Kindheit in Schweden erzählt, zieht köstlicher Duft frischgebackener Zimtschnecken durch den Raum. Dabei erfahren wir auch, wie Michel aus Lönneberga zu seinem Namen kam, denn eigentlich nannte Astrid Lindgren ihn Emil.



Die Rezepte: