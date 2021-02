Was wir essen, beeinflusst nicht nur das Körpergewicht, sondern auch die mentale Verfassung. Zumindest gibt es in der Forschung weltweit Hinweise darauf. Es heißt, zwischen Darm und Hirn gäbe es eine Verbindung. Kann das richtige Essen also wirklich glücklicher machen? Welche Lebensmittel beeinflussen das Gemüt positiv?