Seitdem die Zinsen so niedrig sind, bedienen sich Banken und Sparkassen an den Konten der Verbraucher und das nahezu unbemerkt mit Informationen im Kleingedruckten. Doch was die Kontoführungsgebühren angeht, haben Kunden die Möglichkeit, Geld von ihren Banken zurückzufordern. Doch das wissen viele nicht.