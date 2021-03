In einem leeren Haus gibt es nur eine Toilette und ein winziges Waschbecken. Sonst nichts. Maike Tschorn zieht für drei Tage ein, darf nichts mitnehmen - außer dem, was sie am Leib trägt. Auch Handy und Auto werden abgegeben. Was sind es für Dinge, die Maike am meisten vermisst? Was braucht sie wirklich?