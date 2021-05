Die Deutschen mögen am liebsten Fleisch auf dem Grill. Danach kommen Würstchen und an dritter Stelle Gemüse. Wir haben mit Bernd Siefert und Klaus Breinig zwei Weltmeister am Grill. Das perfekte Steak ist schon in der Pfanne eine Herausforderung. Klaus Breinig erklärt, worauf Sie achten müssen, dass es beim Grillen erst recht klappt und Bernd Siefert backt nicht, sondern grillt ein Ciabatta mit Kräutermischung.