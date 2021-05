Zum Kartoffelanbau braucht es nicht viel. Sandigen, humosen Boden und Kartoffeln. Doch was tun, wenn nicht ausreichend Platz ist? Die Lösung für kleine Flächen: ein Kartoffelturm. So können eigene Kartoffeln sogar auf dem Balkon in der Stadt geerntet werden. Und so ein Turm ist schnell und einfach selbst gebaut.