Shoppen per "Click and Meet" – Wie funktioniert das?

In einigen Bundesländern dürfen Geschäfte bald für einzelne Kund*innen wieder öffnen – nach Terminvergabe. "Click and Meet" nennt sich das. Hilft das den Geschäften weiter und wie funktioniert es genau? Ratgeber-Reporterin Maike Tschorn darf es im Shoppingparadies "Lieblings…" in Fulda schon einmal ausprobieren. Mit ihrem persönlichen Verkaufsberater Karreem. Wann geht es offiziell los?