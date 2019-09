Der Gesundmacher Prof. Timo Stöver, Direktor der Klinik für HNO-Heilkunde am Uniklinikum Frankfurt, beantwortet am 19.09.2019 in unserer Sendung Ihre Fragen rund um das Thema "Hals-Nasen-Ohren".

Von der Erkältung über Tinnitus, Hörsturz, Mandel- oder Nebenhöhlenentzündung und Allergien bis hin zu Sprachstörungen und Hörgeräten gehört alles in das Feld des HNO-Arztes.

Bitte senden Sie Ihre Fragen vorab bis spätestens Donnerstag, 19.09.19, um 12:00 Uhr, per E-Mail an die folgende Adresse: dieratgeber@hr.de oder nutzen sie das unten stehende Formular.

Alle Anfragen werden beantwortet (auch die, die es nicht in die Sendung schaffen).