Lisa Manns ist eine der jüngsten Maler- und Lackierermeisterinnen in Deutschland. Schon mit 21 Jahren hat sie ihren Meistertitel in der Tasche. So gern die jetzt 24-Jährige auf Hessens Baustellen unterwegs ist, heute kümmert sich Lisa mal um ihre eigene: Die Wand in ihrem Ankleidezimmer soll eine hübsche Fototapete zieren. Welche Hürden und Herausforderungen es bei Vliestapeten zu meistern gilt, das verrät die Profi-Handwerkerin bei der Umsetzung.