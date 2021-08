Soll das so? | Der „Wolkentisch“ im Shabby Chic-Look (2/5)

Doris Brandstetter aus Vellmar möchte ein echtes Schmuckstück aufmöbeln: einen alten Tisch von Uroma Paula. Im Shabby Chic-Stil soll der Tisch in neuem Glanz erstrahlen. Doch Doris weiß gar nicht, wie man den Look so genau hinbekommt und ob ihr ausgesuchter Bootslack wirklich hält. Fragen, bei denen nur Maler- und Lackierermeisterin Lisa Manns helfen kann.