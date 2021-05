Seit über einem Jahr hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem. Viele haben seither auf Urlaub verzichtet, freuen sich umso mehr auf den Sommer. Und die Zeichen stehen gut. Sinkende Inzidenzzahlen und eine rasant zunehmende Zahl an Menschen, die geimpft sind, lassen einen Sommerurlaub in greifbare Nähe rücken. Worauf sollte ich beim Buchen achten? Ist es besser, ein Ziel im Inland zu wählen oder ist auch ein Urlaub im Ausland möglich?