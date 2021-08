Vom 27. bis 29. August 2021 heißt es in Kassel "Von der Hand in den Mund". Auf die Hand gibt es dort dann kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern der Welt. Von herzhaft bis süß werden trendige Gerichte aus guten Zutaten in den Food-Trucks frisch zubereitet: eine Freude für den Gaumen. Was die Besucher*innen des Street Food Festivals sonst noch erwartet, erfährt Ratgeber-Reporter Jens Kölker. Und wie ist das dort mit den Corona-Bestimmungen?