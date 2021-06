Jedes Jahr am ersten Samstag im Juni ist in ganz Deutschland der "Tag der Organspende". Ratgeber-Reporter Jens Kölker spricht mit einer Herzpatientin, die im letzten Jahr ein lebensrettendes Spenderherz bekommen hat. Wie hat sich ihr Leben seitdem verändert? Und wie fühlt es sich an, mit dem Herzen eines anderen Menschen zu leben?