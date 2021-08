Sie haben Hochsaison und schmecken jetzt herrlich aromatisch: Tomaten. Die meisten kennen nur die roten, dabei gibt es sie in einer bunten Vielfalt. Ganz seltene und fast vergessene Sorten, die man nicht im Supermarkt bekommt, baut Janke Meyer in Dreieich an. Wie die schmecken und was die Sorten besonders macht, erfährt Ratgeber-Reporter Kai Fischer. Und er nimmt von der Tomaten-Expertin auch noch Tipps für die richtige Tomaten-Pflege mit nach Hause.