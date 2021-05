Triage von Kindern in der Psychiatrie

Vor allem die Psyche von Kindern leidet unter den einschränkenden Maßnahmen der Pandemie. Der Bedarf an professioneller Hilfe ist hoch. Inzwischen geistern sogar Meldungen von „Triage in Kinder- und Jugendpsychiatrien“ durch die Presse. Kinder, die nicht suizidgefährdet sind, werden in Kinderpsychiatrien nicht aufgenommen.