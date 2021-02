Überwachung im Homeoffice – was der Chef darf und was nicht

Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten viele Angestellt*innen von Zuhause aus. Um ihre Mitarbeiter*innen zu kontrollieren, greifen einige Arbeitgeber*innen zu Überwachungssoftware – aber das ist nicht immer ganz legal. Wir klären, was technisch möglich ist, was Chef*innen dürfen – und was Arbeitnehmer*innen nicht hinnehmen müssen.