Wenn die Hose ein bisschen zu lang ist, tritt man gerne mal auf den Saum. Nach längerem Tragen sieht das dann allerdings nicht mehr so schön aus. Mit ein paar kleinen Handkniffen können Sie Ihren Hosensaum ganz einfach wieder reparieren. Anke Küper arbeitet seit mehr als 10 Jahren in einer Ateliergemeinschaft in Offenbach am Main. Das „Kostümwerk Offenbach“ ist spezialisiert auf Kostüme für Theater, Werbung und Fernsehproduktionen. Insbesondere mit der kreativen und ausgefallenen Umsetzung von Kostümen haben sich die Kostümmeisterinnen einen Namen gemacht. Alle Arbeiten werden von Hand gefertigt, mit Liebe zum Detail und Konzentration auf Qualität, Kreativität und Zuverlässigkeit. Von der Couch über das Brautkleid bis hin zum einbeinigen Monster – für alles findet man dort eine Lösung!