„Radeln ohne Alter“ ist der Name einer Initiative, die 2012 in Kopenhagen entstand und danach von vielen Menschen in die Welt getragen wurde. Unter dem Motto „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ bietet die Initiative Menschen, die nicht mehr selbst in die Pedale treten können, kostenlose Rikscha-Fahrten an. Reporter Jens Pflüger hat das ausprobiert.