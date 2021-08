Das Netz ist voll an Informationen, die wir täglich konsumieren. Aber was davon basiert wirklich auf Fakten? Wobei handelt es sich um Satire oder um freie Meinungsäußerung und wann sogar um Desinformation? Wir fragen nach, wie sich Falschinformationen im Netz verbreiten, welche Risiken das für die Gesellschaft birgt und was jede und jeder einzelne tun kann, um sich vor Desinformation zu schützen.