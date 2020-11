Dieses Jahr ist alles anders: keine Weihnachtsmärkte, kein geselliges Beisammensein und Glühwein trinken. Mitten im zweiten Lockdown hat sich die Confiserie Graff in Frankfurt-Rödelheim etwas Besonderes ausgedacht: Weihnachtsmarktstimmung für Zuhause. In einer vollgepackten Box finden sich viele weihnachtliche Leckereien und noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Unser Reporter Jens Kölker ist für Sie vor Ort und schaut zusammen mit Regina Graff schon mal in die Boxen rein. Und wie macht man eigentlich gebrannte Mandeln zu Hause?