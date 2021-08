Im August lassen sich viele Wildkräuter besonders gut ernten. Wiesen und Wegränder stehen in voller Blütenpracht, dazu spenden die Pflanzen gerade jetzt gehaltvolle Samen in Hülle und Fülle. Die gesunden Kräuter lassen sich zudem haltbar machen: in Ölen, Tinkturen und Teemischungen. Anne Chebu lässt sich einige Pflanzen und ihre Verwertung zeigen - in der Kräuterschule von Sibylle Hasler. Sogar Kräuterlikör lässt sich problemlos selbst herstellen!