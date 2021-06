Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Die Ausstellung "living in a sculpture" befasst sich genau mit diesem Thema – und mit ungewöhnlichen Lösungen. Wie wollen wir also in Zukunft wohnen? In einer bewohnbaren Skulptur vielleicht? Ratgeber-Reporterin Simone Kienast erfährt die Hintergründe zur Ausstellung und wie man eine Übernachtung in einem der Kunstwerke am Frankfurter Museumsufer buchen kann.