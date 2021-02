Marius Mersinger und Jonas Eiden haben gemeinsam ZELTHAUS gegründet. Ihr Ziel: Geflüchteten in aller Welt eine bessere Unterkunft zu bieten. Ihre Konstruktion braucht für den Aufbau keine Werkzeuge, hält allein mit Klettverschlüssen. Neu am Konzept ist auch, dass das Zelthaus gedämmt ist und so Schutz vor Wärme und Kälte bietet.