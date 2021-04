Eis essen à la Venezia, Podcasten wie die Profis oder Gitarre spielen wie Hendrix – mit dem richtigen Equipment kein Problem! Und das kann man in einer Bibliothek leihen? Ja! Die Stadtbibliothek in Frankfurt hat ihr Angebot um ganz viel "Zeusch" erweitert. Ratgeber-Reporter Jens Pflüger ist zu Gast in der Instrumentenleihe und erfährt, wie die Ausleihe funktioniert.