Historische Spurensuche zur Lebensweise in Münster im 14. Jahrhundert und Spuren des mittelalterlichen Erbes in der Gegenwart: Die Tradition des Türmeramtes in der Kirche St. Lamberti, Wohlstand der Münsteraner Bürger durch zukunftsorientierte Unternehmer in Münster als Knotenpunkt des internationalen Handels, die Fahrrad-Rennstrecke auf den Fundamenten der ehemaligen Stadtmauer sowie der das Stadtbild prägende St.-Paulus-Dom als Symbol für die katholische Tradition der Stadt.