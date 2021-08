Mitten in der Nacht klingelt Nadjas achtjähriger Sohn Max an ihrer Wohnungstür. Der kleine Junge ist von zu Hause ausgerissen, um endlich seine Mutter in der neuen Wohnung zu besuchen. Nadjas Ex-Mann Leonard sieht nun ein, dass Max nicht der Leidtragende der Trennung sein darf, und als Nadja vorschlägt, Hilfe bei einer Familientherapeutin zu suchen, stimmt Leonard unwillig zu. Auch in der Detektei wartet überraschender Besuch auf Nadja. Ihre frühere Freundin Miriam, die sich nach Nadjas Scheidung nie mehr bei ihr gemeldet hat, bittet sie plötzlich um Hilfe. Miriam macht sich Sorgen um ihre 14-jährige Tochter Marthe, die sie nach dem Tod ihres Ex-Mannes alleine erzieht. Zögernd nimmt Nadja den Fall an und folgt Marthe nach der Schule in ein Café, in dem diese sich mit einem gut aussehenden Mann Ende dreißig trifft, Ralf Rogatzky. Nadja verspricht Marthe zwar, ihrer Mutter nichts von Ralf zu erzählen, aber bald schon findet sie Hinweise, die sie Miriam nicht vorenthalten kann. Alles weist darauf hin, dass sich Marthe in einen wesentlich älteren Mann verliebt hat. Doch als Henry Wilkens Ralf observiert, beobachtet er Dinge, die ein ganz anderes Licht auf den Fall werfen.

Darsteller:

Nadja Paulsen: Marion Kracht

Henry Wilkens: Michael Greiling

Leonard Paulsen: Bernhard Bettermann

Irmgard Lay: Grit Boettcher

Max Paulsen: Timon Straka

Romy: Kristin Meyer

Miriam Weingart: Maren Schumacher

Marthe Weingart: Nina Gummich

Ralf Rogatzky: Johannes Steck

und andere

Drehbuch: Norbert Eberlein

Musik: Dirk Leupolz

Kamera: Matthias Papenmeier

Regie: Patrick Winczewski