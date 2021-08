Max' Verschwinden war für Nadja und Leonard ein Warnschuss, und beide wissen: Jetzt muss dringend etwas passieren. Doch das Ex-Ehepaar ist überfordert, eine Einigung zu finden, die für ihren gemeinsamen Sohn die beste Lösung darstellt. Als Mutter Irmgard Nadja auch noch vorwirft, dass der kleine Max sich selbst die Schuld an ihrer Scheidung gibt, ruft sie die Familientherapeutin zu Hilfe. Zur gleichen Zeit beauftragt Ursula Rose die Detektei Wilkens + Paulsen, ihr Beweise dafür zu liefern, dass ihr Mann von seinem Arbeitgeber auf illegale Weise unter Druck gesetzt wird. Berufskraftfahrer Dennis Rose ist in letzter Zeit körperlich und nervlich am Ende. Hält er die Ruhezeiten nicht ein? Ist seine Gesundheit ernsthaft in Gefahr? Henry schleust sich als Arbeit suchender LKW-Fahrer in die Firma ein, während Nadja Dennis observiert. Als sie ihn nach Feierabend beim Reparieren eines Hausdaches in Magdeburg beobachtet, scheint die Sachlage klar zu sein: Dennis hat einen Nebenjob, um seinen geringen Lohn aufzubessern. Hat Dennis Schulden? Um Ursula auch diese Frage zu beantworten, heftet sich Nadja an Dennis' Fersen. Doch was die Detektivin am nächsten Tag beobachtet, lässt sie vollkommen sprachlos werden.

Darsteller:

Nadja Paulsen: Marion Kracht

Henry Wilkens: Michael Greiling

Leonard Paulsen: Bernhard Bettermann

Irmgard Lay: Grit Boettcher

Max Paulsen: Timon Straka

Romy: Kristin Meyer

Dennis Rose: Matthias Komm

Ursula Rose: Karin Giegerich

Heike Jentsch: Judith Sehrbrock

Inge: Anne-Kathrin Gummich

und andere

Drehbuch: Axel Hildebrand

Musik: Dirk Leupolz

Kamera: Matthias Papenmeier

Regie: Patrick Winczewski