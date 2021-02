"Einer Wird Gewinnen" (EWG), das war manchmal großes Ausstattungstheater, zum Beispiel am 16. Juni 1984 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Hans-Joachim Kulenkampffs Bühnenbildner Rudolf Küfner setzte in einem grandiosen Bühnenbild das Finale aus Giuseppe Verdis "Aida" in Szene, entwickelte daraus das geeignete Ambiente für "Mahagonny" und das Musical "Hair". Immer tat EWG etwas für die Bildung. In der Sendung vom 16. Juni 1984 ist in den Raterunden etwas über bildende Künstler erfahren; sie beschäftigen sich mit der Geschichte der Olympischen Spiele, informieren über ausgefallene Hunderassen, Luxusautomobile, und schließlich geht es ins Theater in Molierès "Geizigen", Johann Wolfgang Goethes "Faust" und Hugo von Hofmannsthals "Jedermann". Für leichtere Kost sorgt Daliah Lavi. Das Wichtigste jeder Sendung natürlich: Kuli und seine Kandidaten.